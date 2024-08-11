В Украине объявляли масштабную тревогу: взрывы слышали в двух областях

Тревога объявлена в ряде областей

Днем 11 августа россияне вновь устроили обстрел Украины. После объявления угрозы применения баллистического вооружения взрыв слышали в Одессе.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, угроза запусков баллистических ракет объявлялась для северовосточных областей. Позже была объявлена также угроза запусков с юга Украины.

По данным мониторинговых групп запуски осуществлялись с территории временно оккупированного Крыма, также возможны запуски с Воронежской области России. Известно о том, что взрыв слышали в Одессе.

По данным местных каналов над Одессой могла быть сбита ракета "Искандер-М" с кассетной боеголовкой из-за чего за пределами город поднимается дым. Вызвано ли это разлетом боевой части или падением осколков пока неизвестно.

Также появилась информация, что под обстрел попали Сумы. При том взрывы там слышали примерно 10 минут спустя взрыва в Одессе. Около 19:47 по областям пошли отбои тревоги.

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки в ночь на 11 июля россияне запустили по Украине четыре северокорейские ракеты KN-23, а также 57 БПЛА, из которых 53 были сбиты. Одна из ракет упала в Броварском районе Киева, из-за чего там погиб 4-летний мальчик и его отец.