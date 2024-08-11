В Україні оголошували масштабну тривогу: вибухи чули у двох областях

Тривогу оголошено у низці областей

Вдень 11 серпня росіяни знову влаштували обстріл України. Після оголошення загрози застосування балістичного озброєння, вибух чули в Одесі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза запусків балістичних ракет оголошувалась для північно-східних областей. Пізніше було оголошено також загрозу запусків з півдня України.

За даними моніторингових груп, запуски здійснювалися з території тимчасово окупованого Криму, також можливі запуски з Воронезької області Росії. Відомо, що вибух чули в Одесі.

За даними місцевих каналів над Одесою могла бути збита ракета "Іскандер-М" із касетною боєголовкою, через що за межами місто піднімається дим. Чи викликано це розльотом бойової частини, чи падінням уламків наразі невідомо.

Також з’явилася інформація, що під обстріл потрапили Суми. При тому вибухи там чули приблизно через 10 хвилин вибуху в Одесі. Близько 19:47 областями пішли відбої тривоги.

Як повідомлялося раніше, під час нічної атаки в ніч на 11 липня росіяни запустили Україною чотири північнокорейські ракети KN-23, а також 57 БПЛА, з яких 53 були збиті. Одна з ракет впала у Броварському районі Києва, через що там загинув 4-річний хлопчик та його батько.