Приїхав до бабусі: розкрито деталі загибелі 4-річного хлопчика під час російського обстрілу Київщини

Тіла загиблих знайшли вранці

Внаслідок російського удару по Київській області вночі та вранці 11 серпня загинула дитина та її батько. Туди вони приїхали до родичів.

Про це повідомляє "Ми — Україна". Загиблі перебували на першому поверсі житлового будинку, зруйнованого після падіння уламків ракети. Їхні тіла знайшли вранці під час розбору завалів.

"Під завалами загинув хлопчик 4 років та його батько. Він разом із батьком приїхав сюди до бабусі та дідуся відпочити", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу також постраждали троє людей. На місці події продовжуються роботи з розбору завалів, робляться спроби врятувати хоч якесь майно.

Усього ж росіянами було пошкоджено або зруйновано вісім будинків та чотири автомобілі.

Як повідомлялося раніше, під час нічної атаки в ніч на 11 липня росіяни запустили Україною чотири північнокорейські ракети KN-23, а також 57 БПЛА, з яких 53 були збиті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти здійснили ракетний удар по Костянтинівці Донецької області. Удару було завдано по супермаркету. В результаті загинули 14 людей і ще кілька десятків людей опинилися серед постраждалих.