Горить важливий об'єкт окупантів: у Горлівці пролунав потужний вибух, що відомо (оновлено)

Над містом піднімається дим

У тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області пролунав сильний вибух. Над одним із районів у небо підіймається чорний густий дим.

Інформація про це була опублікована в Telegram-каналі українського журналіста та військкора Андрія Цаплієнка. Він також додав відео з місця події.

Автор посту наголосив, що ще з 2014 року Горлівка стала зручним "хабом" для прихованого розміщення окупаційних військ.

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Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибух пролунав у районі машинобудівного заводу імені Кірово. За інформацією місцевих видань від 2017 року, цей завод мав розпочати виробництво зброї для бойовиків "ДНР" замість комбайнів та тракторів.

Наразі офіційної інформації щодо цієї події немає.

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Український блогер і журналіст Денис Казанський повідомляє, що у Горлівці дійсно було завдано удару по розташуванню російських військ на машинобудівному заводі імені Кірова. Після цього там почалася пожежа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 11 серпня російські окупанти здійснили атаку по Україні. Вони застосували дрони типу "Шахед" та балістичні ракети. Вибухи лунали в кількох областях. На Київщині внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки. Будинок завалами одного з них було знайдено тіла 35-річного чоловіка та його 4-річного сина.