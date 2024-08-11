Горит важный объект оккупантов: в Горловке прогремел мощный взрыв, что известно (обновлено)

Над городом поднимается дым

Во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области прогремел мощный взрыв. Над одним из районов в небо поднимается черный густой дым.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале украинского журналиста и военкора Андрея Цаплиенко. Он также добавил видео с места происшествия. Автор поста подчеркнул, что еще с 2014 года Горловка стала удобным "хабом" для скрытого размещения оккупационных войск.

Внимание! В видео содержится нецензурная лексика!

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что взрыв раздался в районе машиностроительного завода имени Кирово. По информации местных изданий от 2017 года, этот завод должен был начать производство оружия для боевиков "днр" вместо комбайнов и тракторов.

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Украинский блогер и журналист Денис Казанский сообщает, что в Горловке действительно был нанесен удар по расположению российских войск на машиностроительном заводе имени Кирова. После этого там начался пожар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 августа российские оккупанты совершили атаку по Украине. Они применили дроны типа "Шахед" и баллистические ракеты. Взрывы гремели в нескольких областях. На Киевщине в результате обстрела были повреждены жилые дома. Дом завалами одного из них были найдены тела 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына.