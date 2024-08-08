Мощный взрыв прогремел в Днепре: все подробности (фото)

Глава области подтвердил удачную работу ПВО

В четверг, 8 августа, утром в Днепре раздался мощный взрыв. Предварительно, наши защитники отработали по вражескому разведывательному дрону, кружившему над городом.

Как отмечал корреспондент "Телеграфа", мощный взрыв был слышен в разных уголках города.

"Днепр взрывы. Работает ПВО по БПЛА", — написали мониторы.

В небе над городом был виден след от ракеты, сбившей дрон.

В 12:19 сообщили про отбой воздушной тревоги в Днепре. Объявили ее за несколько минут до взрыва.

Тогда мониторы писали: "Южная часть города может быть слышна работа по металлолому (БПЛА — Ред.), также внимательно к баллистической угрозе".

Удачную работу противовоздушной обороны уже подтвердил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

"Защитники ПК "Восток" сбили в области вражеский БПЛА", — написал он.

Напомним, недавно в Сумах и Харькове прогремели мощные взрывы. Под удар оккупантов попала больница. По Харькову враг ударил ракетой "Искандер-М", попав в центр города в жилую застройку.

В ночь на 8 августа в Крыму сгорел склад боеприпасов оккупантов. Из-за пожара перекрывали железнодорожное движение от станции "Джанкой" до станции "Симферополь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве и Броварах раздались взрывы сразу после объявления тревоги. 5 августа, по словам мониторов, удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23 ("Кимскандеры").