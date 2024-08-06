В Крыму мощные взрывы: возле аэродрома начался пожар, подробности (фото, видео)

Возможно, у россиян теперь меньше на один склад боеприпасов

В Крыму, где недавно россияне переместили вертолеты в жилым домам, снова мощные взрывы. По предварительной информации, начался пожар у аэродрома Октябрьское.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Черный дым из района аэродрома виден издалека, что подтверждают распространенные фотографии и видео.

Позже стало известно о взрывах между селами Широкое и Ленинское. Они находятся рядом с аэродромом. Там что-то взрывается. Вероятно, сообщается о детонации снарядов.

Оккупационное "министерство транспорта Крыма" сообщает о приостановке железнодорожного сообщения Симферополь – Джанкой на два часа. Как будто это произошло по "техническим причинам". Этот участок как раз проходит рядом с селом Широкое.

Для справки: согласно официальным данным, аэродром Октябрьское не действует с 1995 года. Когда-то он был одним из самых больших в Черноморском флоте. Однако перед полномасштабным вторжением РФ снова превратила его в военный объект, направив туда персонал и военную технику.

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в нескольких городах Крыма. Ракеты попали в судоремонтный завод Черноморского флота.

Также мы писали о планах возвращения Крыма в состав Украины. Об этом высказался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.