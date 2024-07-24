Вернуть Крым реально, но план - большая военная тайна, - Сырский в интервью The Guardian

Главком дал большое интервью

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что вернуть Крым вполне реально. По его словам, Украина сделает все возможное, чтобы отвоевать свои международно признанные границы.

Об этом Сырский заявил в интервью The Guardian. Оно стало первым его интервью иностранному СМИ после того, как он стал главкомом. По его словам, у Киева был план, как вернуть Крым.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить, освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях и страдающих", — сказал Сырский.

Как сообщал "Телеграф", россияне готовятся сражаться за захваченный ими в 2014 году Крым. Они строят там оборонительные сооружения вдоль побережья — в Ялте, Евпатории, Севастополе.

Тем временем оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что его цель — смена действующей власти Украины. Только тогда, по мнению оккупанта, будут какие-то "подвижки" в отношении полуострова.