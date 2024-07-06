К чему-то готовятся: россияне массово строят оборонительные сооружения в Крыму (фото)

Оборонительные позиции врага выглядят карикатурно

Российские оккупанты в захваченном ими Крыму, где регулярно гремят взрывы, наращивают количество оборонительных позиций вдоль побережья. Такие факты фиксируются в Ялте, Евпатории, Севастополе.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ". Партизаны показали соответствующие фото.

"Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии, растет каждый день. В Евпатории и Ялте, рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиции, которые выглядят очень карикатурно", — сказано в сообщении.

Отмечается, что среди российских военнослужащих ходят слухи, что Украина якобы формирует, так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма. В планах ВСУ якобы есть перерезание сухопутного коридора на Херсонском направлении.

А рядом с пляжем "Дикая Омега" в Севастополе оккупанты установили двухствольную 25-мм корабельную артиллерийскую установку, пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что расстояние от артустановки до ближайших домов всего 70 метров. С другой стороны бухты "Омега" также над пляжем установили ЗРК "Тор М2КМ".

Как сообщал "Телеграф", мощные взрывы прогремели в Крыму 1 июля. В результате прилета возникло сильное задымление в виде медузы.