До чогось готуються: росіяни масово будують оборонні споруди у Криму (фото)

Оборонні позиції ворога виглядають карикатурно

Російські окупанти у захопленому ними Криму, де регулярно лунають вибухи, нарощують кількість оборонних позицій уздовж узбережжя. Такі факти фіксуються у Ялті, Євпаторії, Севастополі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ". Партизани показали відповідні фото.

"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня. У Євпаторії та Ялті, рашисти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що серед російських військовослужбовців ходять чутки, що Україна нібито формує так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму. У планах ЗСУ нібито є перерізання сухопутного коридору на Херсонщині.

А поряд із пляжем "Дика Омега" в Севастополі окупанти встановили двоствольну 25-мм корабельну артилерійську установку, пише Telegram-канал "Кримський вітер". Зазначається, що відстань від артустановки до найближчих будинків лише 70 метрів. З іншого боку, бухти "Омега" також над пляжем встановили ЗРК "Тор М2КМ".

Як повідомляв "Телеграф", потужні вибухи пролунали у Криму 1 липня. Внаслідок прильоту виникло сильне задимлення у вигляді медузи.