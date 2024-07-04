У Криму пролунав потужний вибух, а небо затягнуло димом: окупанти вже не знають, що збрехати (відео)

Роспропаганда, як завжди, поспішила відзвітувати, що ППО нібито все збила

У тимчасово окупованому Криму під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Після цього в небо піднявся густий стовп диму, який видно за кілометри.

Про це повідомляє моніторингова спільнота "Кримський вітер". За її даними, вибух кримчани почули в районі мису Фіолент приблизно о 15.20. Одночасно с цим окупанти оголосили в регіоні повітряну тривогу та перекрили Кримський міст для руху.

Тривога тривала лише декілька хвилин і роспропаганда, як завжди, поспішила відзвітувати, що ППО нібито все збила. Проте чергову "перемогу" росіян затьмарив дим, що повалив у небо над місцем, де чули звуки вибуху.

Після цього роспабліки вигадали вже нове виправдання — мовляв, вибух пов’язаний з утилізацією боєприпасів на місці нещодавнього прильоту по складу "шахедів" біля села Флотське. А місцева "влада" і зовсім повідомила, що флот здійснив один навчальний постріл.

А тим часом стовп диму вже піднявся на висоту понад сто метрів. Очевидці публікують відео з ним у мережі.

Варто зазначити, що раніше у мережі повідомлялося, що 1 липня у Криму під удар потрапила військова частина у Балаклаві. Через 12 годин після "прильоту" там все ще палала потужна пожежа.