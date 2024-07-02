Це "знищені" літаки: у ЗСУ іронічно прокоментували удар по Миргороду подробицями атаки на Крим (фото)

Повідомляється про знищення "шахедів" на складі

У мережі з’явилися подробиці наслідків удару по окупованому Криму ввечері 1 липня. Висловився на цю тему й командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.

Telegram-канал "Досьє шпигуна", який, як сказано в шапці каналу, веде "співробітник спецслужб", пише, що ввечері 1 липня нібито було завдано удару крилатими ракетами невстановленого типу по об’єкту Чорноморського флоту Росії в районі мису Фіолент, Севастополь.

За даними автора каналу, ціллю атаки був склад із БПЛА "Shahed-136/Герань-2". Орієнтовна кількість знищеного майна – 90 одиниць (що саме входить до цього числа, не уточнюється). Інформації про втрати серед особового складу немає.

Водночас Микола Олещук потролив окупантів, які заявляли про нібито знищення українських Су-27 на аеродромі у Миргороді Полтавської області 1 липня.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму," — написав він.

Нагадаємо, 1 липня росіяни атакували Миргород. Російська пропаганда заявила про знищення та пошкодження безлічі бортів Су-27. Однак, хоча певні втрати внаслідок ворожого удару є, їх масштаб не такий великий, як намагаються показати росіяни.

Варто зазначити, що раніше у мережі повідомлялося, що 1 липня у Криму під удар потрапила військова частина у Балаклаві. Через 12 годин після "прильоту" там все ще палала потужна пожежа.