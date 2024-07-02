Рус

Війна — день 860: Росія посилює тиск на українські позиції, але б’є рекорди втрат

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення триває, а агресор намагається завдати максимальних пошкоджень українським позиціям та цивільній інфраструктурі, через що щодня використовує тисячі снарядів, сотні безпілотників та десятки авіабомб. Як і раніше, основні зусилля окупаційних військ зосереджені на східному фронті, проте бої продовжуються по всій лінії зіткнення. Посилення тиску для росіян призвело до суттєвого збільшення втрат, а за червень у цьому плані вони примудрилися поставити кілька рекордів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Заході підрахували, що за період з квітня 2023 до квітня 2024 року росіяни скинули на територію Бєлгородської області щонайменше 38 авіабомб.

Про новини та події 29 червня ми розповідали тут: Війна — день 857: окупанти продовжують терор та шукають шляхи до прориву оборони ЗСУ

З ситуацією в Україні за 30 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 858: росіяни тиснуть під Покровськом, але ЗСУ завдають ударів у відповідь

Про те, що відбувалося 1 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 859: окупанти готуються до битви за Торецьк та бомблять міста

Теги:
#Україна #Росія #Війна