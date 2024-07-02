Війна — день 860: Росія посилює тиск на українські позиції, але б’є рекорди втрат

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення триває, а агресор намагається завдати максимальних пошкоджень українським позиціям та цивільній інфраструктурі, через що щодня використовує тисячі снарядів, сотні безпілотників та десятки авіабомб. Як і раніше, основні зусилля окупаційних військ зосереджені на східному фронті, проте бої продовжуються по всій лінії зіткнення. Посилення тиску для росіян призвело до суттєвого збільшення втрат, а за червень у цьому плані вони примудрилися поставити кілька рекордів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Заході підрахували, що за період з квітня 2023 до квітня 2024 року росіяни скинули на територію Бєлгородської області щонайменше 38 авіабомб.

Про новини та події 29 червня ми розповідали тут: Війна — день 857: окупанти продовжують терор та шукають шляхи до прориву оборони ЗСУ

З ситуацією в Україні за 30 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 858: росіяни тиснуть під Покровськом, але ЗСУ завдають ударів у відповідь

Про те, що відбувалося 1 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 859: окупанти готуються до битви за Торецьк та бомблять міста