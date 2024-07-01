Спекотний червень для росіян: ЗСУ встановили одразу кілька абсолютних рекордів на фронті, деталі

ЗСУ мінусують ворожу техніку та особовий склад

У мережі з’явилася зведена статистика втрат росіян у війні проти України за червень. Аналітика побудована на даних українського Генштабу і підтверджує слова військового оглядача Олександра Коваленка про те, що червень став місяцем кількох абсолютних рекордів втрат.

Мова, зокрема, про російські артсистеми та спецтехніку. Подивитися наочно можна на сайті проєкту Russian Casualties.

Щодо особового складу, то у червня росіяни втратили на війні з Україною близько 35 030 осіб (вбитими та пораненими). Абсолютним рекордом цифра не стала, проте зайняла друге почесне місце за весь період війни. В середньому, окупанти втрачають на місяць близько 18 000 солдатів, тож показники червня, хоч і не побили попередній рекорд, проте вражають.

Щодо артсистем, то як і передбачалося, червень став місяцем абсолютного рекорду. ЗСУ мінуснули 1415 установок росіян, тоді як середнє значення на місяць — 503 одиниці.

Російські БПЛА теж встановили антирекорд тривалості свого існування. Українські воїни знищили 1003 безпілотники, тоді як середнє значення на місяць — 401.

Щодо автомобільної техніки, то у червні вдалося знищити 1707 одиниць, при тому, що середньостатистичний показник — 680 на місяць. Лише уявіть ці масштаби. У 2,5 роки більше, ніж зазвичай.

Схожа історія зі спецтехнікою. Сили оборони знищили 267 одиниць, тоді як, в середньому, за місяць вдавалося ліквідувати 87 штук. Цей показник став другим абсолютним рекордом втрат росіян за місяць.

Інші втрати російських окупантів склали:

танки: 359 (в середньому 279)

ББМ: 603 (в середньому 536)

засоби ППО: 59 (в середньому 30)

ракети: 103 (в середньому 80)

Також у червні Сили оборони знищили рейдовий буксир російських військових, 23 РСЗВ та три літаки, зокрема Су-57, який вважається найновішим літаком РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує винищувач Су-57, який уразила українська розвідка.