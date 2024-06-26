Новий абсолютний рекорд: ЗСУ влаштували окупантам "просмажку" в червні, чого втратили найбільше

Контрбатарейна боротьба Сил Оборони України виходить на новий рівень

Абсолютний місячний рекорд втрат серед російської артилерії за весь період повномасштабної війни буде встановлено у четвер, 27 червня. За даними аналітика Олександра Коваленка, втрати перевищать попередній травневий рекорд.

Про це Коваленко написав у своєму каналі в Telegram. Крім того, у середу, 26 червня, було встановлено абсолютний рекорд серед втрат росіянами протягом місяця спецтехніки — 228 одиниць.

"Бажання рити біля ЛБЗ (лінії бойового зіткнення — прим. ред.) і евакуювати з ЛБЗ призводить саме до таких результатів. Завтра буде встановлено інший абсолютний місячний рекорд втрат за весь період повномасштабної війни, і це артилерія. На сьогодні показник 1137, у той час, як абсолютний рекорд — 1160", — зауважив Коваленко.

З отриманням більшої кількості БК, контрбатарейна боротьба Сил Оборони України виходить на новий рівень, зазначив аналітик.

"Снаряди почали надходити і це дуже добре. Дуже добре і те, що якість контрбатарейної боротьби російських військ погіршується, що пов'язано як з гаубицями, які вони отримують, так і з БК", — продовжив свою думку аналітик.

"До кінця місяця, другі позиції щодо втрат займе показник автотранспорту та особовий склад. Не думаю, що втрати автотранспорту в червні 2024 року стануть у росіян рекордними, так само як і по особовому складу, але другими — 146%", — мовив Коваленко.

На думку аналітика, очікувані втрати росіян можуть балансувати, при найскромніших очікуваннях, між 34-35 тис., а ось втрати серед автотранспорту перевищать 1 600 одиниць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив втрати Росії у бойових діях в Україні. Цифри навів під час спілкування з громадянами на Фестивалі демократії.