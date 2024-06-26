Россияне бьют рекорды, однако есть нюанс: военный аналитик рассказал, чем отличились оккупанты в июне

Контрбатарейная борьба Сил Обороны Украины выходит на новый уровень

Абсолютный месячный рекорд потерь среди российской артиллерии за весь период полномасштабной войны будет установлен в четверг, 27 июня. По данным аналитика Александра Коваленко, потери превысят предыдущий майский рекорд.

Об этом Коваленко написал в своем канале в Telegram. Кроме того, в среду, 26 июня, был установлен абсолютный рекорд среди потерь россиянами в течение месяца спецтехники – 228 единиц.

"Желание рыть у самой ЛБС и эвакуировать с ЛБС приводит именно к таким результатам. Завтра будет установлен другой абсолютный месячный рекорд потерь за весь период полномасштабной войны и это артиллерия. На сегодня показатель 1 137, в то время как абсолютный рекорд — 1 160", — отметил Коваленко.

С получением большего количества БК, контрбатарейная борьба Сил Обороны Украины выходит на новый уровень, отметил аналитик.

"Снаряды стали поступать и это очень хорошо. Очень хорошо и то, что качество контрбатарейной борьбы РОВ ухудшается, что связано как с гаубицами которые они получают, так и с БК", — продолжил свое мнение аналитик.

"До конца месяца, вторые позиции по потерям займет показатель автотранспорта и личный состав. Не думаю, что потери автотранспорта в июне 2024 года станут у россиян рекордными, равно как и по личному составу, но вторыми — 146%", — сказал Коваленко.

По мнению аналитика, ожидаемые потери россиян могут балансировать при самых скромных ожиданиях между 34-35 тыс., а вот потери среди автотранспорта превысят 1 600 единиц.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц озвучил потери России в боевых действиях в Украине. Цифры привел во время общения с гражданами на Фестивале демократии.