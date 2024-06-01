Артиллерия, живая сила и бронемашины: российские войска в мае понесли рекордные потери

Россияне потеряли рекордное количество артиллерии и живой силы в боях

В мае 2024 года российские войска понесли на фронте рекордные потери в живой силе и в артиллерии. Также на фронте почти исчез один из типов российских бронемашин, активно использовавшихся российскими террористами.

О потерях россиян в артиллерии и живой силе сообщили в Министерстве обороны Украины. За май российские террористы потеряли 1160 артиллерийских систем всех видов и типов – это рекордное количество потерь россиян.

"В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МОУ, за май россияне потеряли на фронте 38 940 единиц личного состава. Это рекордные цифры по ликвидированным россиянам, которые даже больше цифр первых месяцев российского вторжения. В целом, ориентировочные российские потери в живой силе именно в мае пересекли отметку в полмиллиона.

Еще один почти рекордный показатель – потери в бронетехнике, пишет МОУ. За май уничтожены и выведены из строя 860 единиц бронированной техники, которую использовали российские террористы.

Отметим, что наступление россиян на Харьковском направлении продолжается, враг продолжает атаковать Волчанск, большую часть которого контролируют Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Вражеская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ. Однако и потери российские оккупанты несут большие.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российские террористы ежемесячно могут терять 24-25 тысяч своих солдат, которы погибают, пропадают без вести, попадают в плен и получают ранения во время боевых действий в Украине. Это происходит исключительно из-за империалистической мании российского диктатора Владимира Путина.