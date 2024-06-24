Более сотни беспилотников и инструкторы: в ВСУ уточнили потери россиян от удара по Краснодарскому краю
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Есть погибшие среди персонала и большой "минус" в технике
Стали известны подробности и уточненные потери при атаке на учебный центр ПВО в Ейске Краснодарского края России в ночь на 21 июня. Служба безопасности Украины (СБУ) и морпехи уничтожили 120 российских дронов.
Имеются также потери среди инструкторского состава и технического персонала воинской части. Об этом сообщает Управление коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
"21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.
В этом центре обучают российских военных использовать дроны разного типа. Во время атаки Силы обороны Украины уничтожили 120 беспилотников:
- 50 ударных дронов "Ланцет";
- 40 разведывательных дронов ZALA;
- 20 ударных дронов Shahed-136 (они же "Герань-2");
- 10 разведывательных дронов SuperCam.
"Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 21 июня взрывы прогремели сразу в трех районах Краснодарского края ― Темрюкском, Ейском и Северском. Тогда под удар попал военный полигон и Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки на учебный центр ПВО. От линии фронта к этому объекту около 130 км.
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