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Более сотни беспилотников и инструкторы: в ВСУ уточнили потери россиян от удара по Краснодарскому краю

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Более сотни беспилотников и инструкторы: в ВСУ уточнили потери россиян от удара по Краснодарскому краю Новость обновлена 24 июня 2024, 22:09

Есть погибшие среди персонала и большой "минус" в технике

Стали известны подробности и уточненные потери при атаке на учебный центр ПВО в Ейске Краснодарского края России в ночь на 21 июня. Служба безопасности Украины (СБУ) и морпехи уничтожили 120 российских дронов.

Имеются также потери среди инструкторского состава и технического персонала воинской части. Об этом сообщает Управление коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

"21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

В этом центре обучают российских военных использовать дроны разного типа. Во время атаки Силы обороны Украины уничтожили 120 беспилотников:

  • 50 ударных дронов "Ланцет";
  • 40 разведывательных дронов ZALA;
  • 20 ударных дронов Shahed-136 (они же "Герань-2");
  • 10 разведывательных дронов SuperCam.

"Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги", — говорится в сообщении.

СБУ и морпехи уничтожили 120 дронов в России во время атаки на Ейск

Напомним, в ночь на 21 июня взрывы прогремели сразу в трех районах Краснодарского края ― Темрюкском, Ейском и Северском. Тогда под удар попал военный полигон и Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки на учебный центр ПВО. От линии фронта к этому объекту около 130 км.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Белгородской области местные вывесили флаг Украины на крыше дома. Это заметила аэроразведка.

Теги:
#СБУ #Россия #ПВО #Беспилотники #Морская пехота #Дроны