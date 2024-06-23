В оккупированный Крым во второй раз за день прилетели ATACMS: много взрывов, есть пожары (карта, фото, видео)

Несколько населенных пунктов, возле которых расположены военные объекты россиян, сообщили о взрывах

Во временно оккупированный российскими террористами Крым уже второй раз за день прилетело много ракет. Сообщается о многочисленных взрывах и пожарах, предварительно удар наносили американскими ракетами ATACMS.

В частности, мониторинговый канал "Николаевский Ванёк" сообщил о серии мощных взрывов в Саках. Там расположен российский аэродром; по данным канала, прилеты могли произойти в район расположения российской противовоздушной обороны, которая традиционно ничего не смогла сбить.

"В Саках русское ПВА видимо решило сбить ракеты собой, звуки страшные… звучит как вторичная детонация", – говорится в сообщении.

По данным мониторингового канала "Крымский ветер", ссылающегося на сообщения от подписчиков, во многих районах и населенных пунктах Крыма были слышны взрывы. В некоторых случаях непонятно, были ли это именно прилеты, или же российская ПВО пыталась что-то сбивать:

Взрывы были слышны в Заозерном, Евпатории и Донузлаве – насчитали около восьми взрывов;

Прилет был в районе радара возле населенного пункта Витино – сейчас там бушует пожар, из Евпатории туда поехало много "скорых";

В населенном пункте Молочное сообщили о пролете над н/п и мощном взрыве – сейчас в том районе горит поле и военная часть, куда прилетели ракеты.

Между тем, в украинских социальных сетях появилось видео пусков ракет ATACMS, которыми били по Крыму. На видео заметен пуск не менее восьми ракет, запускаемых не колесными установками M142 HIMARS, а гусеничными M270 MLRS.

Кроме этого, кстати, "веселая ночь" для россиян еще только начинается. Российские паблики пишут о якобы вылете беспилотников из района Одессы. Количество БПЛА террористы оценили в минимум 24 единицы – и россияне уже напуганы.

"Телеграф" ранее писал, как россияне заврались из-за обстрела Севастополя. Вспомнили и Троицу, но забыли о своих грехах.

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила ракеты ATACMS над пляжем в Севастополе, из-за чего 124 человека получили ранения, а пятеро погибли. Сначала в z-пабликах писали о том, что все ракеты были сбиты, но позже Министерство обороны РФ выпустило другую версию.