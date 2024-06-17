Мощный удар по вражескому "зонтику ПВО": сколько систем поразили в Крыму за последние два месяца

Потери врага приятно удивляют

Силы обороны продолжают уничтожать "зонтик ПВО" в Крыму. За последние два месяца удалось поразить около 15 систем С-300, С-350 и С-400.

Украинским защитникам удалось уничтожить более 15 радиолокационных станций и десяток пунктов управления. Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

"Общее количество отдельно пораженных систем ПВО ― около 15. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", ― говорится в сообщении.

"СтратКом ВСУ" опубликовал также инфографику. На ней карта Крыма и места, где Силы обороны поразили вражеские объекты в мае и июне 2024 года.

Под ударом оказались противовоздушные системы в разных уголках Крыма

За последние месяцы во временно оккупированном Крыму чаще стали греметь мощные взрывы. Успешное уничтожение систем ПВО и радиолокационных станций вынуждает россиян перекидывать комплексы на остров с других участков. Однако скрыть их от Сил обороны не получается.

На Западе прокомментировали удары по российским системам ПВО. Последние имеют низкую эффективность против ракет. Системы С-400 не могут защитить себя и объекты рядом, пишут западные СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия перекинула С-500 в Крым. Подробности рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.