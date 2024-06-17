Ночью в России гремели взрывы: могло пострадать предприятие, работающее на войну (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
ПВО работало всю ночь
В ночь на понедельник, 17 июня, Липецкую область России атаковали беспилотники. Местные жители пишут об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о воздушной опасности в 2:41. Вскоре он заявил, что над областью "подавлено" четыре БПЛА, по данным чиновника, жертв нет.
Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.
Местные жители пишут в соцсетях, что атакован Новолипецкий металлургический комбинат, также они писали о взрывах и дыме над тракторным заводом. Один из них рассказывает, что ПВО работало всю ночь, а утром снова прозвучала сирена.
Внимание! На видео есть ненормативная лексика
Стоит отметить, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) производит сталь с полимерным покрытием. Эта сталь затем используется в военной технике российских террористов. Он уже попадал под удар ранее — по меньшей мере четыре дрона ударили в Новолипецкий металлургический комбинат в конце февраля этого года.
Кроме того, жители Воронежской области также ночью сообщали о взрывах. Губернатор региона Гусев заявил об атаке БпЛА. По его словам, их сбили. Писали о взрывах в воздухе и стрельбе и жители Тихорецка (Краснодарский край). Минобороны РФ заявило о сбитии БпЛА над Краснодарским краем.
Также мы сообщали, что в мае в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию "Елецкая". Она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.