Ночью в России гремели взрывы: могло пострадать предприятие, работающее на войну (видео)

ПВО работало всю ночь

В ночь на понедельник, 17 июня, Липецкую область России атаковали беспилотники. Местные жители пишут об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о воздушной опасности в 2:41. Вскоре он заявил, что над областью "подавлено" четыре БПЛА, по данным чиновника, жертв нет.

Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Местные жители пишут в соцсетях, что атакован Новолипецкий металлургический комбинат, также они писали о взрывах и дыме над тракторным заводом. Один из них рассказывает, что ПВО работало всю ночь, а утром снова прозвучала сирена.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) производит сталь с полимерным покрытием. Эта сталь затем используется в военной технике российских террористов. Он уже попадал под удар ранее — по меньшей мере четыре дрона ударили в Новолипецкий металлургический комбинат в конце февраля этого года.

Кроме того, жители Воронежской области также ночью сообщали о взрывах. Губернатор региона Гусев заявил об атаке БпЛА. По его словам, их сбили. Писали о взрывах в воздухе и стрельбе и жители Тихорецка (Краснодарский край). Минобороны РФ заявило о сбитии БпЛА над Краснодарским краем.

Также мы сообщали, что в мае в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию "Елецкая". Она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.