Липецк, не спать: беспилотники атаковали российский город, гремят взрывы (видео)

По меньшей мере четыре дрона ударили в Новолипецкий металлургический комбинат.

Ночью 24 февраля украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Липецк. Мишенью атаки стал местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны российских террористов в Украине, были слышны мощные взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговые каналы. Местные жители заявили о по меньшей мере несколько попавших в предприятие беспилотниках.

Также появилось видео последствий ударов по комбинату. На территории завода возникло несколько сильнейших пожаров. В местных пабликах пишут о том, что прилетело от двух до четырех дронов, а также о том, что атакованы и другие промышленные объекты.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) производит сталь с полимерным покрытием. Эта сталь затем используется в военной технике российских террористов.

Как сообщал "Телеграф", после удара по военному полигону в селе Трудовском, что неподалеку от оккупированной Волновахи, россияне снова жалуются на аналогичную атаку. На этот раз взрывы прогремели на полигоне в Херсонской области. Там могли погибнуть десятки оккупантов.

Минобороны России заявило, что в ночь на четверг, 22 февраля, страна-агрессор подверглась атаке. По данным ведомства, территория РФ была атакована беспилотником и зенитной ракетой С-200. В атаке обвинили так называемый "киевский режим".