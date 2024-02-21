HIMARS наносит еще один удар? Оккупанты опять жалуются на прилет по полигону
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Россияне уже жалуются на предателей
После удара по военному полигону в селе Трудовском, что недалеко от оккупированной Волновахи, россияне вновь жалуются на аналогичный удар. На сей раз взрывы прозвучали в Херсонской области.
Официально информация не озвучивалась, но об этом уже начали писать в z-каналах в мессенджере Telegram, в которых уже начали обвинять в случившемся халатность военного руководства и даже неких предателей в генеральном штабе.
О количестве ликвидированных россиян пока данных не поступало, однако, судя по сообщениям одного из российских "блогеров", ситуация там аналогична прилету по Трудовском. То есть идет речь о построении солдат, во время которого был нанесен удар ракетой HIMARS.
При этом пропагандисты жалуются на то, что информация о построении могла быть слита украинским военным самими же оккупантами, а возможно была передана напрямую высокопоставленными офицерами.
Как сообщалось ранее, удар по полигону в Трудовском был нанесен 20 февраля, когда оккупантов выстроили в ожидании некого крупного офицера. По предварительной информации, россияне потеряли лишь убитыми около 60 человек.
Как сообщалось ранее, российский военный Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил жизнь самоубийством после того, как раскрыл в сети информацию о потерях РФ в ходе боев за Авдеевку