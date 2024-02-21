HIMARS наносит еще один удар? Оккупанты опять жалуются на прилет по полигону

Россияне уже жалуются на предателей

После удара по военному полигону в селе Трудовском, что недалеко от оккупированной Волновахи, россияне вновь жалуются на аналогичный удар. На сей раз взрывы прозвучали в Херсонской области.

Официально информация не озвучивалась, но об этом уже начали писать в z-каналах в мессенджере Telegram, в которых уже начали обвинять в случившемся халатность военного руководства и даже неких предателей в генеральном штабе.

О количестве ликвидированных россиян пока данных не поступало, однако, судя по сообщениям одного из российских "блогеров", ситуация там аналогична прилету по Трудовском. То есть идет речь о построении солдат, во время которого был нанесен удар ракетой HIMARS.

При этом пропагандисты жалуются на то, что информация о построении могла быть слита украинским военным самими же оккупантами, а возможно была передана напрямую высокопоставленными офицерами.

Как сообщалось ранее, удар по полигону в Трудовском был нанесен 20 февраля, когда оккупантов выстроили в ожидании некого крупного офицера. По предварительной информации, россияне потеряли лишь убитыми около 60 человек.

Как сообщалось ранее, российский военный Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил жизнь самоубийством после того, как раскрыл в сети информацию о потерях РФ в ходе боев за Авдеевку