Почему завершения войны 2024 года не будет: офицер ВСУ назвал три объективных фактора

О завершении войны в ближайший год пока говорить нельзя

Перспективы повышения обороноспособности Украины в 2024-ом году — неоднозначны. Развитие событий будет зависеть от многих аспектов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай. Первым аспектом военный назвал результаты дебатов о помощи Украине, которые продолжаются в США между Демократической и Республиканской партией. Второй причиной, от которой зависит уровень обороноспособности Украины, является снятие или продолжение блокирования Венгрией предоставление нам экономической и военной поддержки со стороны ЕС.

Также для повышения мощности собственного ВПК Украине необходимы средства, трудовой ресурс (достаточное количество инженеров, конструкторов и рабочих) и физическая возможность закупок элементной базы или необходимых компонентов для производства. По словам офицера, последний аспект особенно сложен. Так, имеющиеся мощности в разных странах мира (например, четыре завода по изготовлению боеприпасов советского образца в Болгарии или система производства 155-мм снарядов в США) способны за год производить продукцию в количестве, которое тратит Украина за месяц.

"Во всем мире сейчас нет предприятий, способных производить номенклатуру в тех объемах и темпах, в которых она тратится в Украине. Чтобы нарастить мощности, нужны средства, люди и время. Специфическое оборудование для таких предприятий производится под заказ, а весь цикл создания занимает около года в лучшем случае. И это только объективные причины. У нас есть еще и внутренние проблемы – с своевременным формированием, выполнением оборонного заказа и как результат подписанием контрактов на закупку или поддержанием собственного производства, например. Работа над улучшением менеджмента – это то, чем нам также следует заниматься", — говорит он.

По словам Мирослава Гая, учитывая непредсказуемость политических, экономических и технических условий, в которых Украине придется воевать в 2024-м, о завершении войны в ближайший год пока говорить нельзя.

Больше о том, к чему украинцам нужно готовиться на третьем году полномасштабной войны, а на что лучше даже не надеяться, вы можете прочитать в полной версии материале "Телеграфа" под названием "Мобилизация. Перевооружение. Переговоры. Чего ждать от третьего года войны?".

Напомним, ранее мы писали о том, что директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине на 2024 и назвал главную задачу.