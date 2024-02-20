Чому завершення війни 2024 року не буде: офіцер ЗСУ назвав три об'єктивні чинники

Про завершення війни в найближчий рік поки що говорити не можна

Перспективи підвищення обороноздатності України у 2024 році неоднозначні. Розвиток подій залежатиме від багатьох аспектів.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир та Ко" Мирослав Гай. Першим аспектом військовий назвав результати дебатів щодо допомоги Україні, які тривають у США між Демократичною та Республіканською партією. Другою причиною, від якої залежить рівень обороноздатності України, є зняття чи продовження блокування Угорщиною надання нам економічної та військової підтримки з боку ЄС.

Також для підвищення потужностей власного ВПК Україні необхідні кошти, трудовий ресурс (достатня кількість інженерів, конструкторів та робітників) і фізична можливість закупівель елементної бази або необхідних компонентів для виробництва. За словами офіцера, останній аспект особливо складний. Так, наявні потужності в різних країнах світу (наприклад, чотири заводи з виготовлення боєприпасів радянського зразку в Болгарії або система виробництва 155-мм снарядів у США) здатні за рік виробляти продукцію у кількості, яку Україна витрачає за місяць.

"В усьому світі зараз нема підприємств, здатних виробляти номенклатуру у тих обсягах і темпах, в яких вона витрачається Україні. Щоб наростити потужності – потрібні кошти, люди і час. Специфічне обладнання для таких підприємств виготовляють під замовлення, а весь цикл створення займає близько року в кращому разі. І це лише об'єктивні чинники. У нас же є ще й внутрішні проблеми – з вчасним формуванням, виконанням оборонного замовлення і як результат підписанням контрактів на закупівлю або підтриманням власного виробництва, наприклад. Робота над покращенням менеджменту – це те, чим нам також варто займатися", – каже військовий

За словами Мирослава Гая, з огляду на непередбачуваність політичних, економічних та технічних умов, в яких Україні доведеться воювати 2024-го, про завершення війни найближчого року поки що говорити не можна.

Більше про те, до чого українцям потрібно готуватися на третьому році повномасштабної війни, а на що краще навіть не сподіватися, ви можете прочитати у повній версії матеріалі "Телеграфа" під назвою "Мобілізація. Переозброєння. Переговори. Чого очікувати від третього року війни?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання.