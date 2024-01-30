"Рік буде важким...": директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання

Путін може знову зайнятися брязканням ядерною зброєю

Поточний 2024 очікується важким на фронті. Це буде свого роду випробування на витривалість.

Таку думку директор ЦРУ Вільям Бернс написав у колонці для Foreign Affairs. Він вважає, що ключ до успіху цього непростого часу полягає у збереженні західної допомоги Україні.

"Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", — сказав він.

Бернс зазначає, що на думку російського диктатора Володимира Путіна, час грає на його боці та відновлює оборонне виробництво РФ за допомогою найважливіших компонентів з Китаю та озброєнь та боєприпасів із Північної Кореї та Ірану.

Директор ЦРУ вважає, що завдання України зараз полягає в тому, щоб "зруйнувати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії". Це має відбуватися не лише шляхом прогресу на фронті, а й шляхом заподіяння глибоких ударів по тилу та в Чорному морі.

"У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерною зброєю, і було б безглуздо повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б так само безглуздо бути зайво заляканими ними", — підкреслив Бернс.

На його думку, ключ до успіху лежить у підтримці та фінансуванні України Заходом.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Це відносно скромна інвестиція, що становить менше ніж 5% оборонного бюджету США, що приносить значну геополітичну віддачу для Штатів і значну віддачу для американської промисловості", — підсумував директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зробив тривожний прогноз щодо наступу росіян. Він сказав, куди окупанти можуть спробувати наступати.