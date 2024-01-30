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"Рік буде важким...": директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Вільям Бернс Новина оновлена 30 січня 2024, 18:04
Вільям Бернс. Фото Відкриті джерела

Путін може знову зайнятися брязканням ядерною зброєю

Поточний 2024 очікується важким на фронті. Це буде свого роду випробування на витривалість.

Таку думку директор ЦРУ Вільям Бернс написав у колонці для Foreign Affairs. Він вважає, що ключ до успіху цього непростого часу полягає у збереженні західної допомоги Україні.

"Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", — сказав він.

Бернс зазначає, що на думку російського диктатора Володимира Путіна, час грає на його боці та відновлює оборонне виробництво РФ за допомогою найважливіших компонентів з Китаю та озброєнь та боєприпасів із Північної Кореї та Ірану.

Директор ЦРУ вважає, що завдання України зараз полягає в тому, щоб "зруйнувати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії". Це має відбуватися не лише шляхом прогресу на фронті, а й шляхом заподіяння глибоких ударів по тилу та в Чорному морі.

"У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерною зброєю, і було б безглуздо повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б так само безглуздо бути зайво заляканими ними", — підкреслив Бернс.

На його думку, ключ до успіху лежить у підтримці та фінансуванні України Заходом.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Це відносно скромна інвестиція, що становить менше ніж 5% оборонного бюджету США, що приносить значну геополітичну віддачу для Штатів і значну віддачу для американської промисловості", — підсумував директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зробив тривожний прогноз щодо наступу росіян. Він сказав, куди окупанти можуть спробувати наступати.

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#Україна #Війна #Прогноз #ЦРУ #Вільям Бернс