Це будуть найважчі часи для України: генерал Марченко дав прогноз на післявоєнний період

Нам прийдеться самим закачувати рукава і будувати цю країну

На Україну чекають важкі часи після закінчення війни. Відбудовувати країну прийдеться власними силами.

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко поділився своїми думками щодо майбутнього України після війни. В інтерв’ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона" він зазначив, що війна може завершитися вже зовсім скоро.

"Я вам скажу, що після закінчення війни це будуть наші найтяжчі часи. Ви зрозумієте, що вже стільки допомоги нам же ніхто не буде надавати. Тобто нам прийдеться самим закачувати рукава і будувати цю країну", — поділився генерал.

За словами Марченка, у фокусі післявоєнного періоду буде надзвичайно важлива підтримка поранених бійців та сімей загиблих.

"Велика увага буде до поранених бійців та родин загиблих. Тобто нам кожному потрібно буде вже зараз розуміти, що доведеться працювати за трьох", — наголосив він.

Також генерал сподівається, що війна закінчиться вже в цьому році.

"Я дуже сподіваюсь, що вона (ред. — війна) закінчиться до кінця цього року. Але все ж таки знайдуться якісь рішення".

Раніше "Телеграф" писав, що війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм. Таку думку висловив екскомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.