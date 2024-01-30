Это будут самые трудные времена для Украины: генерал Марченко дал прогноз на послевоенный период

Нам придется самим закачивать рукава и строить эту страну

Украину ждут тяжелые времена после окончания войны. Отстраивать страну придется своими силами.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко поделился своими мыслями по поводу будущего Украины после войны. В интервью YouTube-канала "В гостях у Гордона" он отметил, что война может завершиться уже совсем скоро.

"Я вам скажу, что после окончания войны это будут наши самые трудные времена. Вы поймете, что уже столько помощи нам же никто не будет оказывать. То есть нам придется самим закачивать рукава и строить эту страну", — поделился генерал.

По словам Марченко, в фокусе послевоенного периода будет чрезвычайно важна поддержка раненых бойцов и семей погибших.

"Большое внимание будет к раненым бойцам и семьям погибших. То есть нам каждому нужно будет уже сейчас понимать, что придется работать за троих", — подчеркнул он.

Также генерал надеется, что война окончится уже в этом году.

"Я очень надеюсь, что она (ред. — война) закончится до конца этого года. Но все же найдутся какие-нибудь решения".

Ранее Телеграф писал, что война в Украине может завершиться по корейскому сценарию. Такое мнение высказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.