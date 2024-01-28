Смогут ли ВСУ подготовить полмиллиона новобранцев: генерал дал ответ

У Украины есть нужные возможности

Для инструкторов Вооруженных сил Украины неважно, сколько именно людей будет призвано в армию в результате принятия нового законопроекта о мобилизации.

Как рассказал в интервью "Радио Свобода" командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк, у Украины достаточно возможностей, чтобы подготовить даже полмиллиона человек.

"500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч – как будет определено законом о мобилизации, мы готовы", — сказал он.

По его словам, в Сухопутных силах постоянно проходят совещания, на которых уточняют то, насколько учебные центры готовы к принятию новобранцев и как обстоят дела с инструкторами.

Вместе с тем Николюк убежден, что в настоящее время Украина готова обучить любое количество личного состава и напомнил, что лишь около 20% всех бойцов ВСУ проходили обучение за границей. Остальные же были подготовлены на месте.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде рассматривают возможность введения платной брони от мобилизации, то есть позволить предпринимателям оплатить некоторую сумму за себя или работника, чтобы тот получил отсрочку от призыва в ряды ВСУ.