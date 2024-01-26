Новый законопроект о мобилизации: стало известно, когда Рада рассмотрит документ

Законопроект планируют рассмотреть по спецпроцедуре

Новый законопроект о мобилизации Кабинет Министров должен внести в Верховную Раду сегодня, 26 января. В первом чтении документ должен быть рассмотрен 6 февраля.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил во время панельной дискуссии "2024: сценарии для страны", пишет LB.ua. По его словам, депутаты несколько дней изучали первую версию законопроекта и поправки к нему. После этого они "заставили правительство забрать" законопроект и дорабатывать.

"6 февраля будет проголосовано первое чтение. Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать в первом и целом", – сказал он,

Арахамия прогнозирует, что, по крайней мере, две оппозиционные фракции не дадут проголосовать в целом. Поэтому, по его словам, будет сделан перерыв на неделю.

"Проголосуем сокращение сроков, и через неделю 13 или 14, проголосуем во втором чтении. Пойдем спецпроцедурой и как-то там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать", – сказал он.

Напомним, Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект о мобилизации. Перед этим депутаты и представители Минобороны и ВСУ подробно обсудили документ.