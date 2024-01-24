СМИ показали "новый законопроект" по мобилизации, в Раде уже опровергли: что в нем прописано

МО предложило немало правок в законопроект

Журналисты сообщили о том, что в их распоряжении появилась новая версия проекта Закона о мобилизации, который ранее вызвал резонанс в украинском обществе и был отправлен на доработку. Утверждается, что его завтра должны будут представить рабочей группе в Раде.

Об этом, ссылаясь на свои источники сообщает "Цензор". Эту версию, как пишут журналисты, предложило МО Украины. В ней они предлагают депутатам проголосовать за целый ряд правок.

Издание также публикует копию этого "документа", где собственно и можно увидеть все предложения.

В то же время, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, реагируя на статью журналистов, говорит, что никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Заявление Завитневича также распространила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук. О том, что никакого законопроекта в Раде нет, написала и замглавы комитета нардеп Марьяна Безуглая.

Дело в том, что изначально в материале было указано, что это уже готовый законопроект, за который завтра якобы проголосуют в Раде. Возможно, документ настоящий, но он является не новой версией законопроекта, а лишь предложением МО к рабочей группе Рады, которая и будет формировать новый законопроект.

Напомним, что ознакомится с предыдущей версией законопроекта и сравнить его с новыми предложениями вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. Напомним лишь то, что что омбудсмен Дмитрий Лубинец по нему выделил сразу несколько нарушений, которые противоречат Конституции Украины.

О каких якобы изменениях в законопроекте сообщил "Цензор"? Ниже приводим основное:

Учет для всех

электронный кабинет и ЦНАП вместо ТЦК и СП для обновления данных;

военнообязанные мужчины обязаны носить военный документ;

после 36 месяцев службы отсрочка на 2 года;

установят точный порядок вручения повесток — где, когда и кем (определит Кабмін);

все инвалиды получат отсрочку;

предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки (а не только на полную ставку;

работники НАБУ, прокуратуры БЭБ, ГБР теперь будут иметь не отсрочку, а бронь;

можно будет менять место жительства без разрешения военкомата;

введения базовой подготовки для мужчин до 25 лет (для женщин добровольно). Длительность 3 месяца во время военного положения, 5 месяцев в мирное время. Также её будут проводить при вышах;

Увольнение после плена;

украинцев за границей поставят на воинский учет (в том числе нерезидентов);

ограниченно годных теперь не будет;

уклонистам по решению суда могут: временно запретить выезжать за границу, пользоваться автомобилем, наложить арест на средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде рассказали, что сейчас со скандальным законопроектом и что дальше.