Ограничение прав и призыв инвалидов: Стефанчук рассказал, что поправят в законопроекте о мобилизации

Доработанный законопроект проверят на соответствие конституционным нормам

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, какие правки внесены в законопроект о мобилизации в Украине. Документ на прошлой неделе передали на доработку Кабмину.

Подробностями Стефанчук поделился в интервью "Укринформ". По его словам, конкретные сроки доработки документа не устанавливались.

Сред прочего, Кабмину посоветовали обратить внимание на пункты:

об ограничении конституционных прав граждан,

о призыве инвалидов III группы,

о возможности электронных повесток,

о социальных гарантиях для военных.

Руслан Стефанчук также рассказал, что парламент внимательно и долго изучал законопроект о мобилизации. Итогом дискуссий стал ряд предложений и замечаний к этому документу. Позже дискуссию перенесли на уровень согласительного совета, который в закрытом режиме провел слушания. Президиум парламента и представители фракций во время встреч смогли обменяться мнениями по обновлению мобилизационной политики с военным руководством государства.

"Я четко понимаю, что задача военных — получать успехи на фронте, а задача политиков — формировать политические и юридические механизмы. Однако над регулированием таких важных и чувствительных процессов, как мобилизация, необходимо работать вместе. Мы услышали военных, военные услышали нас, дальше работаем над формированием правильного мобилизационного правового механизма", — сказал спикер Верховной Рады.

Он добавил, что ВР не устанавливала конкретные сроки подачи доработанного документа. По словам Стефанчука, важны не сроки, а качество готового документа.

"Как только он будет готов, мы снова начнем предметное рассмотрение", — добавил Стефанчук.

Спикер ВРУ подчеркнул, что парламент проверит, соответствует ли доработанный правительством законопроект конституционным принципам, правам и свободам человека и гражданина. Кроме того, будет проведена проверка на адаптацию к условиям военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что быстро доработать законопроект о мобилизации не получится. На это может уйти несколько недель.