Кабмин отозвал законопроект о мобилизации: Залужный, Умеров и нардепы передали пожелания

Все наработанные предложения направили Кабмину

Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект о мобилизации. Перед этим депутаты и представители Минобороны с ВСУ подробно обсудили документ и внесли правки.

Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук. По его словам, решение о доработке законопроекта было общим.

В обсуждении законопроекта об усилении мобилизации в Украине участвовало руководство ВРУ, представители депутатских фракций и групп, председатели комитетов, а также Главком Валерий Залужный, глава Минобороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. До этого законопроект рассмотрели в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки Украины.

По словам Стефанчука, очень важен диалог, а также ответы на имеющиеся по законопроекту вопросы. В результате обсуждений есть ряд рекомендаций и наработок по этому документу.

"Было принято совместное решение направить все рекомендации и предложения Кабинету Министров Украины. Хочу акцентировать, что это всеобщая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", — сообщил спикер ВРУ.

По информации источников "РБК-Украины", в ближайшее время нардепам предоставят доработанный проект закона с учетом предложений правительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что законопроект о мобилизации вернули Кабмину из-за того, что некоторые его пункты нарушают права человека. В четверг, 11 января, ВР должна была рассматривать этот документ.