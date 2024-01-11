Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію: Залужний, Умєров та нардепи передали побажання

Усі напрацьовані пропозиції направили Кабміну

Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Перед цим депутати та представники Міноборони з ЗСУ детально обговорили документ.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. За його словами, рішення про доопрацювання законопроєкту було спільним.

В обговоренні законопроєкту про посилення мобілізації в Україні взяло участь керівництво ВРУ, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів, а також Головком Валерій Залужний, голова Міноборони Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. До цього законопроєкт розглянули у Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки України.

За словами Стефанчука, дуже важливим є діалог, а також відповіді на питання, що є по законопроєкту. В результаті обговорень є низка рекомендацій та напрацювань щодо документу.

"Було ухвалено спільне рішення направити всі рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва", — повідомив голова ВРУ.

За інформацією джерел "РБК-України", найближчим часом нардепам нададуть доопрацьований проєкт закону з урахуванням пропозицій уряду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що законопроєкт про мобілізацію повернули Кабміну через те, що деякі його пункти порушують права людини. У четвер, 11 січня, ВР мала розглядати цей документ.