Що буде із законом щодо мобілізації: у Раді пояснили, чого чекати

Уряд самостійно може його відкликати

У четвер, 11 січня, у Верховній Раді України було ухвалено рішення повернути на доопрацювання новий законопроєкт про мобілізацію через те, що деякі норми порушують права людини. Про те, що буде з документом, надалі розповів нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Оскільки законопроєкт про мобілізацію не було включено до порядку денного сесії, то Уряд самостійно може його відкликати. Про це нардеп написав у Telegram.

"Альтернативні законопроєкти при цьому залишаються. Але, звісно, їх ніхто не розглядатиме", — написав він.

За словами Железняка, повторно вносити законопроєкт без внесення правок до Ради не будуть. Нардеп резюмував, що за цим документом найближчим часом жодних рішень чекати не варто.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Комітеті Ради з національної безпеки, оборони та розвідки готували зміни до законопроєкту щодо мобілізації. У Раді хочуть "збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами". У четвер, 11 січня, мало відбутися перше читання документа із внесеними пропозиціями. Але цього не сталося.