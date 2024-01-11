Что будет с законом по мобилизации: в Раде объяснили, чего ждать

Правительство самостоятельно может его отозвать

В четверг, 11 января, в Верховной Раде Украины было принято решение вернуть на доработку новый законопроект о мобилизации из-за того, что некоторые нормы нарушают права человека. О том, что будет с документов в дальнейшем рассказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Так как законопроект о мобилизации не был включен в повестку дня сессии, то Правительство самостоятельно может его отозвать. Об этом нардеп написал в Telegram.

"Альтернативные законопроекты при этом остаются. Но, конечно, их никто рассматривать не будет", — написал он.

По словам Железняка, вносить повторно законопроект без внесения правок в Раду не будут. Нардеп резюмировал, что по данному документу в ближайшее время никаких решений ждать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Комитете Рады по национальной безопасности, обороне и разведке готовили изменения в законопроект по мобилизации. В Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами". В четверг, 11 января, должно было состояться первое чтение документа с внесенными предложениями. Но этого не произошло.