Обмеження прав та призов інвалідів: Стефанчук розповів, що виправлять у законопроєкті про мобілізацію

Доопрацьований законопроєкт перевірять на відповідність конституційним нормам

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, які правки внесені до законопроєкту про мобілізацію в Україні. Документ минулого тижня передали на доопрацювання Кабміну.

Подробицями Стефанчук поділився в інтерв’ю "Укрінформ". За його словами, конкретних термінів доопрацювання документа не встановлювалися.

Серед іншого Кабміну порадили звернути увагу на пункти:

про обмеження конституційних прав громадян,

про заклик інвалідів III групи,

про можливість електронних повісток,

про соціальні гарантії для військових.

Руслан Стефанчук також розповів, що парламент уважно та довго вивчав законопроєкт про мобілізацію. Підсумком дискусій стала низка пропозицій та зауважень до цього документа. Пізніше дискусію перенесли на рівень погоджувальної ради, яка у закритому режимі провела слухання. Президія парламенту та представники фракцій під час зустрічей змогли обмінятися думками щодо оновлення мобілізаційної політики з військовим керівництвом держави.

"Я чітко розумію, що завдання військових — отримувати успіхи на фронті, а завдання політиків — формувати політичні та юридичні механізми. Проте над регулюванням таких важливих та чутливих процесів, як мобілізація, необхідно працювати разом. Ми почули військових, військові почули нас, далі працюємо над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму", — сказав речник Верховної Ради.

Він додав, що ВР не встановлювала конкретних термінів подання доопрацьованого документа. За словами Стефанчука, важливими є не терміни, а якість готового документа.

"Щойно він буде готовий, ми знову почнемо предметний розгляд", — додав Стефанчук.

Спікер ВРУ наголосив, що парламент перевірить, чи відповідає доопрацьований урядом законопроєкт конституційним принципам, правам і свободам людини та громадянина. Крім того, буде проведено перевірку на адаптацію до умов воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що швидко доопрацювати законопроєкт щодо мобілізації не вийде. На це може піти кілька тижнів.