"Чи це не зневага?" Глава УГКЦ висловився про проблеми з мобілізацією в Україні

Українців закликали відповідальніше ставитися до війни

Захист Батьківщини має бути загальнонародною справою. Не слід перекладати всю відповідальності на бійців ЗСУ, бо таким чином ми показуємо свою зневагу до захисників.

Так вважає глава УГКЦ Святослав Шевчук. Свою думку він висловив в інтерв’ю УП.

"Ми хочемо перекласти на них нашу відповідальність. І ми тоді справді не відчуваємо те, чим живуть наші воїни. Вони там воюють, а ми живемо так, наче війни не було. Чи це не зневага? Думаю, що так.", — пояснив він.

Шевчук наголосив на тому, що все ще є частина українського суспільства, яка думає, що війна – це не їхня справа. "Нехай вони собі там воюють, а ми собі тут будемо займатися своєю справою". Він зазначив, що це дуже чітко відчувається тепер, коли поновилися дискусії щодо нового закону про мобілізацію.

Глава УГКЦ зазначив, що українці разом повинні зробити все для здобуття перемоги. "Інакше ми Збройні сили зневажаємо", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що громадянам України необхідно зрозуміти, що без проведення мобілізації вони вижити не зможуть, оскільки в такому разі перспективи будуть не дуже радісні. Таку думку виловив речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук. Він назвав три варіанти розвитку подій.