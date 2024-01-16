"Это ли не пренебрежение?" Глава УГКЦ высказался о проблемах с мобилизацией в Украине

Украинцев призвали ответственнее относиться к войне

Защита Родины должна быть общенародным делом. Не следует перекладывать всю ответственность на бойцов ВСУ, потому что таким образом мы показываем свое пренебрежение к защитникам.

Так считает глава УГКЦ Святослав Шевчук. Свое мнение он высказал в интервью УП.

"Мы хотим переложить на них нашу ответственность. И мы тогда действительно не чувствуем то, чем живут наши воины. Они там воюют, а мы живем так, будто войны не было. Это ли не пренебрежение? Думаю, что да", — пояснил. он.

Шевчук отметил, что все еще есть часть украинского общества, которая думает, что война – это не их дело. "Пусть они себе воюют, а мы себе здесь будем заниматься своим делом". Он отметил, что это очень четко ощущается теперь, когда возобновились дискуссии о новом законе про мобилизацию.

Глава УГКЦ отметил, что украинцы вместе должны сделать все для победы. "Иначе мы Вооруженные силы презираем", — отметил он.

Ранее Телеграф сообщил, что гражданам Украины необходимо понять, что без проведения мобилизации они выжить не смогут, поскольку в таком случае перспективы будут не очень радостны. Такое мнение выловил представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук. Он назвал три варианта развития событий.