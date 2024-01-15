Инвалидности не будет? Безуглая рассказала о нововведении касательно мобилизации

Такая идея принадлежит главкому Валерию Залужному

Новая редакция законопроекта о мобилизации будет содержать перечень конкретных заболеваний, из-за которых человек не может быть мобилизован. От старой системы с группами инвалидности откажутся.

Эту информацию подтвердила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Подробности она обнародовала в Facebook.

"Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат.", — пишет Безуглая.

Она подчеркнула, что такая идея принадлежит главкому Валерию Залужному. Он сам озвучил ее на брифинге.

Идея связана еще и с тем, что Минздрав планирует ликвидировать медико-социальные экспертизу, а постепенно — и группы инвалидности.

Будет ли наверняка внесена такая норма в обновленный законопроект, Марьяна Безуглая не знает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом новых предложений. Вскоре документ направят на согласование в Кабмин. Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что он, в том числе, должен установить четкий срок службы по мобилизации.