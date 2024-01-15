Інвалідності не буде? Безугла розповіла про нововведення щодо мобілізації

Така ідея належить головкому Валерію Залужному

Нова редакція законопроекту про мобілізацію міститиме перелік конкретних захворювань, через які людина не може бути мобілізованою. Від старої системи із групами інвалідності відмовляться.

Цю інформацію підтвердила нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла. Подробиці вона оприлюднила у Facebook.

"Такий варіант дійсно обговорювався: прибрати групи інвалідності із закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі або хворі на туберкульоз не підлягають заклику, а частина осіб із третьою групою інвалідності підлягають.", — пише Безугла.

Вона наголосила, що така ідея належить головкому Валерію Залужному. Він сам озвучив її на брифінгу.

Ідея пов’язана ще й з тим, що МОЗ планує ліквідувати медико-соціальну експертизу, а поступово — і групи інвалідності.

Чи буде напевно внесено таку норму до оновленого законопроекту, Мар’яна Безуглая не знає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію з урахуванням нових пропозицій. Незабаром документ направлять на погодження до Кабміну. Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що він, зокрема, повинен встановити чіткий термін служби мобілізації.