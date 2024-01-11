"Воїнам треба відпочити": Умєров розповів, що буде із законопроєктом про мобілізацію

Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби з мобілізації

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації з урахуванням нових пропозицій. Незабаром документ направлять на погодження до Кабміну.

Про це у четвер, 11 січня, на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, оновлений законопроєкт, у тому числі має встановити чіткий строк служби щодо мобілізації.

"Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитися. Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну", — сказав Умєров.

Він додав, що нову редакцію вже підготовлено з урахуванням пропозицій, які були озвучені депутатами під час засідань комітету з національної безпеки, оборони та розвідки. Документ готові винести на погодження вже найближчим часом.

"Цей закон потрібен обороні нашої держави й кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше. Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств", — підкреслив міністр.

Команда Міноборони разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним, начальником Генштабу Сергієм Шапталою після реєстрації законопроєкту у Раді обговорювали цю тему на закритих нарадах. Були враховані всі застереження

"Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження. Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", — підсумував глава відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 січня Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію з парламенту. Голова Верховної Ради України Руслана Стефанчука, рішення щодо необхідності доопрацювання законопроєкту було спільним.