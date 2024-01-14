Новий закон про мобілізацію: нардеп розповіла, чому на групи інвалідності не дивитимуться

В одній групі інвалідності можуть бути зовсім різні хвороби

У новому законопроєкті про мобілізацію багато уваги було надано питанню проходження служби людей з інвалідністю.

Як розповіла в ефірі єдиного марафону новин нардеп Олена Мошенець, у документі хочуть відмовитися від поняття груп інвалідності та більше наголошувати на хворобах, з якими можуть або не можуть мобілізувати військовозобов’язаного.

При цьому, за її словами, це ж торкнеться не лише військовозобов’язаних, а й членів їхніх сімей. Нардеп каже, що умовна третя група інвалідності може мати на увазі зовсім різні хвороби, з якими можна виконувати деякі види робіт або зовсім не можна.

"Туберкульоз, про який багато йшлося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх", — зазначила вона.

Мошенець додала, що незалежно від того, куди потрапить людина під час мобілізації, там не повинно виникати проблем через її хворобу чи необхідність постійно проходити лікування.

"Це буде враховано, над цим працює профільне міністерство", — додала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням нових пропозицій. Незабаром документ направлять на погодження до Кабміну. Міністр оборони Рустем Умеров розповів, що він, зокрема, повинен встановити чіткий термін служби мобілізації.