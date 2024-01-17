"Это нарушение Конституции": Лубинец назвал три проблемы законопроекта о мобилизации

Армию нужно поддерживать каждому, однако все должно происходить только законным способом

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выделил сразу несколько нарушений в новом законопроекте о мобилизации, которые противоречат Конституции Украины. Они касаются людей с инвалидностью третьей группы и полномочий ТЦК.

В целом он обнаружил три пункта, по которым возникают вопросы. Детально о них Лубинец рассказал в интервью NV.

"На мой взгляд, прямые нарушения Конституции касаются того, что в предложенной редакции законопроекта добавляются дополнительные полномочия ТЦК. Я напрямую показал, что ТЦК — это военные подразделения.

Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Это прямая норма нашей Конституции. Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины, — это Национальная полиция в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные", — сказал он, говоря о первом пункте.

Второй пункт касается того, что решение руководителя ТЦК может влиять на то, будет ли гражданин распоряжаться своим имуществом в полном объеме или нет. Лубинец считает нонсенсом, когда военный принимает решение относительно того, например, может ли кто-то продать свою квартиру.

"Для этого, опять же, есть соответствующие органы исполнительной власти. Прописывайте это, если вы через эту призму хотите увеличить поток мобилизованных в Украине", — объяснил омбудсмен.

И третий пункт связан с людьми с третьей группой инвалидности, которых в рамках этого законопроекта хотят также призывать в армию.

"У нас есть отдельная конвенция ООН, которая ратифицирована, у нас есть отдельное законодательство, которое ратифицировано. Объяснение, которое я слышал на заседании комитета, что у нас очень много граждан Украины воспользовались незаконным правом и где-то через коррупционную составляющую получили справку о том, что они инвалиды третьей группы.

На самом деле они не имеют права этим заниматься. Я сказал, это же вопрос не к законодательству. И вы же это не решите на уровне закона. Вам это надо решать другим способом. Но вы не можете просто взять и нарушить наши международные обязательства. Опять же, я надеюсь, что все предостережения и замечания, которые я официально высказал, направил в профильный комитет, будут учтены. Жду окончательную редакцию", — подчеркнул Лубинец.

Также он добавил, что общество действительно должно поддержать армию и это касается всех. Однако это должно происходить только законным способом.

"Все мы понимаем, что если есть запрос от высшего военного руководства на то, что нам надо это делать, то общество должно это поддерживать. Мы же поддерживаем свою армию, мы поддерживаем свое государство. Мы хотим выстоять. Итак, мы все должны понимать, что это касается абсолютно нас всех. С другой стороны, это надо делать исключительно законным способом", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в законопроекте о мобилизации поправят сразу несколько пунктов. Один из них касается призыва инвалидов третьей группы.