"Це порушення Конституції": Лубінець назвав три проблеми законопроекту про мобілізацію

Армію потрібно підтримувати кожному, проте все має відбуватися лише законним способом

Омбудсмен Дмитро Лубінець виділив одразу кілька порушень у новому законопроекті про мобілізацію, які суперечать Конституції України. Вони стосуються людей з інвалідністю третьої групи та повноважень ТЦК.

Загалом він виявив три пункти, за якими виникають питання. Детально про них Лубінець розповів в інтерв’ю NV.

"На мій погляд, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК. Я напряму показав, що ТЦК — це є військові підрозділи.

Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції. Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, — це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові", — сказав він, говорячи про перший пункт.

Другий пункт стосується того, що рішення керівника ТЦК може впливати на те, чи буде громадянин розпоряджатися своїм майном у повному обсязі чи ні. Лубінець вважає нонсенсом, коли військовий ухвалює рішення щодо того, наприклад, чи може хтось продати свою квартиру.

"Для цього знову ж таки є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", — пояснив омбудсмен.

І третій пункт пов’язаний із людьми із третьою групою інвалідності, яких у рамках цього законопроекту хочуть також призивати до армії.

"У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи.

Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства. І ви ж це не вирішите на рівні закону. Вам це треба вирішувати в інший спосіб. Але ви не можете просто взяти й порушити наші міжнародні зобов’язання. Знову ж таки, я сподіваюся, що всі застереження і зауваження, які я офіційно висловив, направив на профільний комітет, будуть враховані. Чекаю на остаточну редакцію", — підкреслив Лубінець.

Також він додав, що суспільство справді має підтримати армію і це стосується всіх. Однак це має відбуватися лише в законний спосіб.

"Усі ми розуміємо, що якщо є запит від вищого військового керівництва на те, що нам треба це робити, то суспільство має це підтримувати. Ми ж підтримуємо свою армію, ми підтримуємо свою державу. Ми хочемо вистояти. Отже, ми всі повинні розуміти, що це стосується абсолютно нас усіх. З іншого боку, це треба робити виключно в законний спосіб", — підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в законопроекті про мобілізацію поправлять одразу кілька пунктів. Один із них стосується призову інвалідів третьої групи.