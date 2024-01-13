Два наболілих питання: у Раді пояснили, чого точно не буде у законопроєкті про мобілізацію

Одна з норм взагалі не відповідала Конституції

Народні депутати виключили з нового законопроєкту про мобілізацію норму щодо розширення повноважень керівників ТЦК. Це скандальне положення викликало заперечення у всіх парламентарів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, особливо невдоволенні цією нормою були антикорупціонери.

Слід зазначити, що початково передбачалося, що у разі неявки громадянина по повістці в ТЦК, керівництво військкомату матиме право вносити порушника до реєстру боржників, що тягнуло б за собою негативні наслідки у вигляді блокування банківських рахунків і права на керування автомобілем.

"Дискредитаційні повноваження керівника ТЦК точно не відповідають Конституції. Без рішення суду ніхто не може бути обмежений в праві власності та інших основоположних правах. Тому цього не буде в майбутньому законі", – зазначив нардеп.

Веніславський зазначив, що ініціатива щодо мобілізації інвалідів III групи також не витримала критики під час обговорення. Він підкреслив, що вона була відхилена парламентарями.

"Примусової мобілізації осіб з інвалідністю не буде. Це категорично неприйнятно. Водночас мені особисто регулярно надходять листи від цієї категорії громадян, в яких вони висловлюють бажання і готовність воювати, якщо у них буде можливість звільнитися зі служби за власним бажанням. Тому ми залишили функцію добровільної мобілізації людей з інвалідністю, які можуть бути корисними для виконання певних функцій в армії", – зазначив політик.

Більше про те, що саме не влаштувало парламентарів у законопроєкті про мобілізацію та які шанси на ухвалення він тепер матиме, читайте у матеріалі "Телеграфу" Чому відмовились від електронних повісток та чи буде демобілізація? В Раді розповіли, що відбувається зі скандальним законопроєктом.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Перед цим депутати та представники Міноборони з ЗСУ детально обговорили документ.