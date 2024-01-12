Важливим змінам бути? У Раді планують зміни деяких пунктів законопроєкту про мобілізацію

Запропоновані раніше методи посилення мобілізації обурили суспільство

Поки розгляд законопроєкту про мобілізацію в Україні стає все більш скандальним, у Раді повідомили про зміни, які планується внести. Зокрема, можливе повернення відстрочки особам з інвалідністю, у тому числі III групи.

Про це повідомила нардепка Марʼяна Безугла у своєму Facebook. Вона зазначила, що суспільство має бути проінформоване.

За результатами обговорення у Верховній Раді України законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби також планується виключення антиконституційної норми про внесення до реєстру боржників.

Серед іншого Безугла проінформувала, що планується:

виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;

виключити відстрочку чинним народним депутатам України;

виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;

вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;

повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;

запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;

уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);

надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;

вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;

вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;

вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;

виключити повістки через електронну пошту;

визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;ʼ

уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;

включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;

скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;

розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;

розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;

застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;

привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації з урахуванням нових пропозицій. Незабаром документ направлять на погодження до Кабміну.