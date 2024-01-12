Важным изменениям быть? В Раде планируют изменение некоторых пунктов законопроекта о мобилизации
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Предложенные ранее методы усиления мобилизации возмутили общество
Пока рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине становится все более скандальным, в Раде сообщили об изменениях, которые планируется внести. В частности, возможен возврат отсрочки лицам с инвалидностью, в том числе III группы.
Об этом сообщила нардепка Марьяна Безуглая в своем Facebook. Она отметила, что общество должно быть проинформировано.
По результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы также планируется исключение антиконституционной нормы о внесении в реестр должников.
Среди прочего Безуглая проинформировала, что планируется:
- исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
- вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
- исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
- исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
- изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
- вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
- ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
- уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
- предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
- изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;
- изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
- исключить повестки по электронной почте;
- определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
- ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
- уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
- включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
- сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
- начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
- начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
- применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки;
- привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента по части издания указов.
Ранее "Телеграф" писал, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта по мобилизации с учетом новых предложений. Вскоре документ будет направлен на согласование в Кабмин.