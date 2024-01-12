Важным изменениям быть? В Раде планируют изменение некоторых пунктов законопроекта о мобилизации

Предложенные ранее методы усиления мобилизации возмутили общество

Пока рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине становится все более скандальным, в Раде сообщили об изменениях, которые планируется внести. В частности, возможен возврат отсрочки лицам с инвалидностью, в том числе III группы.

Об этом сообщила нардепка Марьяна Безуглая в своем Facebook. Она отметила, что общество должно быть проинформировано.

По результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы также планируется исключение антиконституционной нормы о внесении в реестр должников.

Среди прочего Безуглая проинформировала, что планируется:

исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;

исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;

изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

исключить повестки по электронной почте;

определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;

включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки;

привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента по части издания указов.

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта по мобилизации с учетом новых предложений. Вскоре документ будет направлен на согласование в Кабмин.