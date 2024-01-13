Два наболевших вопроса: в Раде объяснили, чего точно не будет в законопроекте о мобилизации
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Одна из норм законопроекта вообще не соответствовала Конституции
Народные депутаты исключили из нового законопроекта о мобилизации норму расширения полномочий руководителей ТЦК. Это скандальное положение вызвало возражение у всех парламентариев.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, особенно недовольны этой нормой были антикоррупционеры.
Следует отметить, что первоначально предполагалось, что в случае неявки гражданина по повестке в ТЦК, руководство военкомата будет иметь право вносить нарушителя в реестр должников, что влекло бы негативные последствия в виде блокирования банковских счетов и права на управление автомобилем.
"Дискредитационные полномочия руководителя ТЦК точно не соответствуют Конституции. Без решения суда никто не может быть ограничен в праве собственности и других основных правах. Поэтому этого не будет в будущем законе", — отметил нардеп.
Вениславский отметил, что инициатива о мобилизации инвалидов III группы также не выдержала критики во время обсуждения. Он подчеркнул, что она была отклонена парламентариями.
"Принудительной мобилизации лиц с инвалидностью не будет. Это категорически неприемлемо. В то же время мне лично регулярно поступают письма от этой категории граждан, в которых они выражают желание и готовность воевать, если у них будет возможность уволиться со службы по собственному желанию. Поэтому мы оставили добровольную функцию мобилизации людей с инвалидностью, которые могут быть полезны для выполнения определенных функций в армии", – отметил политик.
Больше о том, что именно не устроило парламентариев в законопроекте о мобилизации и какие шансы на принятие у него теперь будет, читайте в материале "Телеграфа" Почему отказались от электронных повесток и будет ли демобилизация? В Раде рассказали, что происходит со скандальным законопроектом.
Напомним, Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект о мобилизации. Перед этим депутаты и представители Минобороны по ВСУ подробно обсудили документ.