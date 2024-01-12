Почему отказались от электронных повесток и будет ли демобилизация? В Раде рассказали, что происходит со скандальным законопроектом

Нардеп рассчитывает на скорую доработку и принятие документа в первом чтении

Эпопея с обсуждением, разработкой и принятием положений нового закона о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы длится более двух месяцев. После ряда громких скандалов, связанных с неприемлемыми для общества пунктами будущего документа, нардепы и члены правительства включили "режим тишины", не решаясь комментировать сомнительные нормы.

В четверг, 11 января, стало известно, что проект закона все же отправили на доработку правительством. Что именно не устроило парламентариев в многострадальном документе и какие шансы на принятие у него теперь будут, "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Первым неожиданным для общества решением нардепов стал отказ от внедрения электронных повесток в ТЦК. По словам парламентария, с самого начала вокруг этого изменения было слишком много дискуссий.

В частности, идею электронного формата продвигал лично министр обороны Рустем Умеров. В свою очередь, вице-премьер по цифровизации Михаил Федоров, выступил категорически против этой функции в "Дії".

"Оказалось, что без интеграции всех существующих механизмов эта функция не будет работать корректно. После обсуждения на Комитете пришли к мнению, что очень трудно контролировать этот процесс без "Дії". Не имея возможности точно выяснить получил ли человек повестку и не реагирует на нее, или просто не получил, внедрять против него какие-либо санкции мы не можем – это не соответствует нормам Конституции и справедливости в целом, поэтому от этой нормы мы отказались. Электронный кабинет будет формироваться, а уведомление будет происходить в ходе вручения повесток, как это предусмотрено в данный момент", – объяснил Федор Вениславский в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, цифровизация вручения повесток стала не единственным яблоком раздора для авторов законопроекта. Так, депутаты не решились принять еще одну скандальную норму по расширению полномочий руководителей ТЦК.

Изначально предполагалось, что в случае неявки гражданина по повестке в ТЦК, руководство военкомата будет иметь право вносить нарушителя в реестр должников, что влекло бы негативные последствия в виде блокирования банковских счетов и права на управление автомобилем.

"Эта норма вызвала возражения у всех, особенно у антикоррупционеров. Дискредитационные полномочия руководителя ТЦК точно не соответствуют Конституции. Без решения суда никто не может быть ограничен в праве собственности и других основополагающих правах. Поэтому этого не будет в будущем законе", – отметил нардеп.

Еще одной нормой, вызвавшей удивление и возмущение общества на этапе анонсирования будущего документа, была возможность мобилизации инвалидов III группы. Более того, ходили слухи, что военные настаивают на лишении статуса непригодных к службе и инвалидов II группы.

По словам Федора Вениславского, эта инициатива также не выдержала критики во время обсуждения и была отклонена парламентариями.

"Принудительной мобилизации лиц с инвалидностью не будет. Это категорически неприемлемо. В то же время мне лично регулярно поступают письма от этой категории граждан, в которых они выражают желание и готовность воевать, если у них будет возможность уволиться со службы по собственному желанию. Поэтому мы оставили функцию добровольной мобилизации людей с инвалидностью, которые могут быть полезны для выполнения определенных функций в армии", – отметил политик.

Не забыли парламентарии и об одной из самых болезненных тем для военных и их родных – невозможность демобилизации во время действия военного положения. Федор Вениславский уверен: параллельно с усовершенствованием законодательства о мобилизации необходимо четко определить основания и сроки демобилизации, в зависимости от того, на каких участках фронта и должностях служил военный.

По словам нардепа, предварительно рассматривается возможность уволиться из армии после 36 месяцев службы. Впрочем, для каждого отдельного бойца время, проведенное на фронте, будет считаться по отдельному алгоритму.

"Для кого-то это может быть день за два или даже за три, для кого-то — день в день. То есть, для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, эти 36 месяцев пройдут в два или три раза быстрее. Над деталями мы еще дискутируем, но сама норма должна быть четко прописана в новом документе", – говорит член Комитета ВРУ.

Относительно шансов на принятие закона в новой редакции Федор Вениславский уверен: если текст, представленный Кабмином к обработке, будет соответствовать согласованным нардепам нормам, процесс не должен занять много времени.

По словам парламентария, все замечания и оговорки сформулированные Верховной Радой были услышаны представителями Минобороны, которые обещали учесть их во время работы над документом. Если сегодня-завтра правительственный законопроект будет зарегистрирован, у документа есть все шансы быть принятым в первом чтении в течение 7-14 дней.